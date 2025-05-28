Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı

Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı
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İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı, Romalı oyunculara yumruk attığı iddia edilen Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlattı. Roma, Zaniolo hakkındaki soruşturmanın ardından İtalyan futbolcuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Roma'ya ait tesislere idrarını yaptı ve oyuncuları kışkırttı" denildi.

Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, ülkesinde skandal bir harekete gündeme gelmişti. İtalyan basını, Zaniolo'nun, Roma ile Fiorentina'nın U20 takımları arasında oynanan maçın ardından Roma'nın soyunma odasına giderek iki oyuncuya yumruk attığını iddia etmişti.

Roma, bu iddianın ardından, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo'nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darbedildiği belirtilmiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.

İDDİALARI YALANLADI

Zaniolo, Roma'nın bu açıklamasının ardından hakkındaki iddiaları yalanları ve, "Maçın sonunda Fiorentinalı çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara 'Merhaba' demek istedim. Sonrasında sezon için tebriklerimi ilettim, ancak bana hakaret etmeye başladılar, bu yüzden durumun kötüye gitmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı, 25 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlattı. İtalyan basınındaki haberde, Zaniolo'nun olayıyla ilgili sorgulamaların hemen başlayacağı belirtildi. Zaniolo'nun hakkındaki olayla ilgili suçlu bulunması durumunda çok ağır bir men cezası alabileceği kaydedildi.

ROMA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Roma, Zaniolo hakkındaki soruşturmanın ardından İtalyan futbolcuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Roma'nın açıklamasında, "Zaniolo, Roma - Fiorentina maçının ardından akreditasyonu olmamasına rağmen bir tanıdığıyla Roma'nın soyunma odasına izinsiz bir şekilde girmiştir. Görgü tanıdıklarının sarhoş olduğunu söylediği Zaniolo, Roma'ya ait tesislere idrarını yaptı ve oyuncuları kışkırttı. Zaniolo, hiçbir sözlü tartışma yaşanmadan Mattia Almaviva'ya fiziksel saldırıda bulundu ve Marco Litti'yi itti. Litti, kısa bir süre önce omuz ameliyatı geçirmişti. Her iki futbolcu da hastanede muayeneden geçti. Almaviva 10 gün, Litti'nin ise 21 gün dinlenmesi gerektiği belirtildi. Roma, genç oyuncularına destek verirken Viola Park'ta yaşanan şiddet içeren bu davranıştan dolayı derin bir öfke duymaktadır. Yetkili makamların adaletin yerini bulması ve İtalyan futbolunun değerlerinin korunması için kararlılıkla hareket edeceğini umuyoruz" ifadeleri ye aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

zaniolo sana yakışmadı. tez zamanda cimboma bekliyoruz seni :)

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