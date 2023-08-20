Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe'den cevap geldi. Fransız futbolcu, siyah-beyazlıların teklifini reddetti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi. Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Arsenal'in gelecek sezonki kadro yapılanmasında düşünülmeyen futbolcunun, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.