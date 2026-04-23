Nice, Fransa Kupası finalinde Lens'ın rakibi oldu
Fransa Kupası yarı finalinde Nice, Strasbourg'u 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Elye Wahi'nin iki golüyle galibiyete ulaşan Nice, finalde Lens ile karşılaşacak.
Meinau Stadı'ndaki yarı finalde Strasbourg'a konuk olan Nice, Elye Wahi'nin 51 ve 82. dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.
Fransa Kupası finali, 22 Mayıs'ta oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan