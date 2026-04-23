Nice, Fransa Kupası finalinde Lens'ın rakibi oldu

Fransa Kupası yarı finalinde Nice, Strasbourg'u 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Elye Wahi'nin iki golüyle galibiyete ulaşan Nice, finalde Lens ile karşılaşacak.

Fransa Kupası'nda Nice, Strasbourg'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Meinau Stadı'ndaki yarı finalde Strasbourg'a konuk olan Nice, Elye Wahi'nin 51 ve 82. dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Nice, finalde Lens'ın rakibi oldu.

Fransa Kupası finali, 22 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu