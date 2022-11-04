Nice dünya yıldızları başaramamıştı! Arda Güler, Avrupa futbol tarihine geçti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı 1 gol-1 asist yaptı. 17 yaşındaki Güler bu başarısıyla Jude Bellingham'ı geride bırakarak Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.