Nice dünya yıldızları başaramamıştı! Arda Güler, Avrupa futbol tarihine geçti
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı 1 gol-1 asist yaptı. 17 yaşındaki Güler bu başarısıyla Jude Bellingham'ı geride bırakarak Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.
Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşan Fenerbahçe'de maça ilk 11 başlayan Arda Güler, performansıyla mücadeleye damga vurdu.
HEM GOL ATTI HEM ASİST YAPTI
Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi.
BELLINGHAM'I GERİDE BIRAKTI
Arda Güler, Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.
- Arda Güler: 17 yaş, 251 gün
- Jude Bellingham: 19 yaş, 98 gün