Neymar, hamile sevgilisini aldattığını kabul edip özür diledi

Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, hamile olan sevgilisini aldattığını kabul etti ve Instagram'dan özür diledi. Brezilyalı yaptığı paylaşıma, "Kendimi sensiz düşünemiyorum. Herkesin önünde özür diliyorum" dedi.

Paris Saint-Germain forması giyen Neymar'ın hamile olan sevgilisini aldattığı ve durumu kız arkadaşının öğrendiği öne sürülmüştü. 31 yaşındaki futbolcu gündeme gelen iddialar sonrasında sevgilisini aldattığını açıkladı ve özür diledi.

"SANA İHTİYACIM VAR"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Neymar, "Bunu ikimiz ve ailemiz için yapıyorum. Sana bizim hayatımızda ihtiyacım var. Tüm bunlara ne kadar maruz kaldığını, bunlardan dolayı ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmayı ne kadar istediğini gördüm. Ben senin yanındayım. Bir hata yaptım. Saha ve saha dışında hatalar yaptığımı her gün söyleyebilirim. Ancak özel hayatımdaki hatalarımı evde, ailem ve arkadaşlarımla baş başa kaldığımda çözerim. Yaşananlar, hayatımdaki en özelinsanlardan birine ulaştı. Yanımda görmeyi hayal ettiğim kadın, çocuğumun annesi ve onun ailesine ulaştı. Hatalarım ve gereksiz sözler için zaten özür diledim ancak bunu alenen de yapmak zorunda hissediyorum. Özel bir mesele aleni hale geldiyse özür de aleni olmalıdır. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Birlikte olacak mıyız bilmiyorum ama bugün denemek istediğimden sen eminsin. Bebeğimize olan sevgimiz kazanacak ve bizi sevgimiz güçlendirecek. Her zaman biz, seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız deviyle bu sezon sakatlığından dolayı sadece 28 maça çıkabilen yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 18 gol kaydedip 17 de asist yaptı.