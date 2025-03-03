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Neymar Santos'ta fırtına gibi: Frikikten müthiş gol

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Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, çocukluk kulübü Santos'a dönüş yaparak form grafiğini zirveye taşıdı. Frikikten attığı golle dikkat çeken Neymar, takımını Bragantino'ya karşı öne geçirdi ve 7. maçında 6. gol katkısını sağladı.

Ara transfer döneminde çocukluk kulübü Santos'a dönen Neymar, harika bir form grafiği çiziyor. Yıldız futbolcu, bu kez frikikten gol atarak takımı için önemli bir katkı sağladı.

ŞOV YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Arabistan'da aradığını bulamayan ve yaşadığı sakatlıkların ardından Al-Hilal'den ayrılan Neymar, ara transfer döneminde Brezilya'ya geri döndü. Al-Hilal'den ayrılan ve Brezilya'ya geri dönen Neymar, Santos ile sözleşme imzaladı ve yedi maçta altı gol kaydetmeyi başardı.

BU KEZ FRİKİKTEN ATTI

Geçtiğimiz hafta kornerden gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldız, Santos'un Bragantino'yu 2-0 yendiği karşılaşmada da öne çıkmayı başardı. Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Neymar, frikikten attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

Neymar Santos'ta fırtına gibi: Frikikten müthiş gol
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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