Neymar kendisine 'şişman' diyenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi

Fransız devi PSG'deki kariyeri sonrasında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi kabul eden Neymar, Al Hilal takımında forma giymeye başlamıştı. Ancak yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında adeta futboldan koptu.

KİLO ALDIĞI GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Yaşadığı sakatlık sonrasında Al-Hilal ile olan sözleşmesi dondurulduğu iddia edilen oyuncunun son çekilen fotoğrafı ise olay oldu. Yıldız oyuncunun son halini görenler inanmakta zorluk çekti.

NEYMAR'DAN SKANDAL HAREKET

Fotoğraf sonrası aldığı kilolar futbolseverler tarafından çokça eleştirilirken ünlü futbolcudan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Neymar, videoda yaptığı skandal el hareketi ile gündem oldu.