Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi

Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden minik bir Santos taraftarı olan Matheus ile tanıştı ve onun istediği gol sevincini yaptı. Aradan yıllar geçmesinin ardından Matheus iyileşti. Kader, Neymar'ı yıllar sonra yeniden Santos'a getirdi. Brezilyalı oyuncu, takımını küme düşmekten kurtardı ve yıllar önce bir araya geldiği Matheus ile yeniden buluştu. İki isim bir araya gelerek hem fotoğraf çektirdi hem de o 'zafer dansını' tekrarladı.

2012 yılında Brezilya Ligi takımlarından Santos'un formasını giyen Neymar, o dönemde tanıştığı minik taraftar ile yeniden bir araya geldi.

NEYMAR'DAN ÖZEL GOL SEVİNCİ İSTEMİŞTİ

2012 yılında lösemiyle mücadele eden minik bir Santos taraftarı olan Matheus, Neymar ile tanışarak oyuncu ile fotoğraf çektirmişti. Matheus, o gün yıldız oyuncudan bir istekte bulunarak "Eğer gol atarsan, bu dansı yapabilir misin?" dedi. Bunun üzerine Neymar, sözünü tutarak attığı golün ardından istediği kutlama dansını yaptı ve hem genç hayranının isteğini yerine getirdi hem de o anı futbol tarihinin en dokunaklı karelerinden biri haline getirdi.

İYİLEŞTİ, NEYMAR İLE YENİDEN BULUŞTU

Aradan geçen yıllara rağmen Santos'a olan tutkusundan vazgeçmeyen Matheus, bu süreçte lösemiyle mücadelesini başarıyla tamamladı. Hastalığı yenerek büyük bir zafere imza atan Matheus, hayallerini gerçekleştirmek ve ikonik dansı yeniden canlandırmak için idolü olan ve takımını küme düşmekten kurtaran Neymar'ın yanına, Rei Pele Eğitim Merkezi'ne hareket etti. Merkezdeki buluşmada, yıllar önceki o anlar tekrar yaşandı. İki isim bir araya gelerek hem fotoğraf çektirdi hem de o 'zafer dansını' tekrarladı.

