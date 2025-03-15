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Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı

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Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna 1,5 yıl aradan sonra çağrılan Neymar, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Brezilya'nın 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek olan Neymar'ın yanı sıra Flamengo'nun stoperi Danilo ve Manchester City'nin kalecisi Ederson da sakatlandı.

Brezilya Milli Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Neymar, Brezilya'nın 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI

Brezilya Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki yıldızın yanı sıra Flamengo'nun stoperi Danilo ve Manchester City'nin kalecisi Ederson'un da sakatlıklarının bulunduğunu ve bu oyuncuların da kadroda yer alamayacağını duyurdu.

Danilo'nun sağ uyluğunda birinci derece kas sakatlığı, Neymar'ın sol uyluğunda rahatsızlık ve Ederson'un ise pubis kemiğinde bir sorun olduğu belirtildi.

Brezilya Teknik Direktörü Dorival Junior, aday kadrodan çıkartılan bu isimlerin yerlerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick'i (Real Madrid) çağırdı.

Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
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