Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzama ilgiden yürüyemedi

Real Madrid'den El İttihad takımına transfer olan yıldız golcü Karim Benzema, umreye gitti. Sosyal medya platformunda umre ziyaretini paylaşan Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu, ziyareti sırasında yoğun ilgiden dolayı yürümekte zorlandı.

İspanyol devi Real Madrid'den El İttihad takımına rekor ücretle transfer olan yıldız golcü Karim Benzema, ibadet etmek için umreye gitti

UMREYE GİTTİ

Suudi Arabistan Profesyonel ligi el-İttihad Cidde Futbol Klübünde Forvet olan Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu Umre ziyaretini sosyal medyadan paylaştı.

İLGİDEN YÜRÜYEMEDİ

İbadeti sırasında yoğun ilgiden yürüyemeyen yıldız futbolcu, böyle görüntülendi. Umre ziyareti yapan Karim Benzema insanlar tarafından çok kez durdurulup fotoğraf çektirildi.