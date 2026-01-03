Haberler

Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Güncelleme:
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den gelen teklifi kabul etmedi. Zagreb'in teklifi, kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic içindi. Ancak Fenerbahçe, teklifin opsiyonsuz ve düşük maliyetli olmasından dolayı bu teklifi reddetti. Bunun yerine, sarı-lacivertlilerin, İtalyan kulüpleriyle daha cazip şartlar üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

  • Dinamo Zagreb, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklif sundu.
  • Fenerbahçe, teklifte kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu olmadığı ve Livakovic'in maaşının küçük bir kısmının karşılanması nedeniyle teklifi reddetti.
  • Fenerbahçe, Livakovic için İtalyan kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Dinamo Zagreb, Girona'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklifini sundu. Ancak sarı-lacivertli kulüpten bu teklife olumsuz yanıt geldi.

FENERBAHÇE ŞARTLARI YETERSİZ BULDU

Dinamo Zagreb'in teklifinde kiralama bedelinin ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca yıllık 3,3 milyon euro maaş alan Livakovic'in ücretinin yalnızca küçük bir kısmının karşılanmasının önerildiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, bu şartları kabul etmedi ve teklif geri çevrildi.

İTALYAN KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin, Livakovic için İtalyan kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. İtalya'dan bazı kulüplerin, maaşın yarısını üstlenmeye, kiralama bedeli ödemeye ve belirli şartlar altında satın alma opsiyonunu değerlendirmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
