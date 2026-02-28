Haberler

Abu Dabi'deki NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvası iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Ligi yönetimi, Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı, bölgedeki mevcut durum nedeniyle katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Avrupa Ligi yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini açıkladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi, ??Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan adidas NextGen Avrupa Ligi eleme turnuvasının iptal edildiğini üzülerek duyurur. Bu karar, bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında tüm katılımcıların güvenliğini garanti altına almak amacıyla alınmıştır. İlgili yetkililer ve paydaşlarla yapılan dikkatli değerlendirme ve devam eden istişareler sonucunda turnuvanın iptal edilmesinin şu anda en sorumlu hareket tarzı olduğuna karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi