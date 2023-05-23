Newcastle United, Leicester City ile golsüz berabere kaldı
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İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Leicester City ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Leicester City ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde 37. haftanın kapanış karşılaşmasında, puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Newcastle United, düşme hattındaki Leicester City'yi St. James Park Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 70'e yükselten Newcastle United, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
Leicester City ise 31 puanla 18. sırada kaldı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor