Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi

Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKINLAR

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 67 puana ulaşırken, Newcastle United 44 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Southampton'ı ağırlarken Newcastle United deplasmanda West Ham ile karşılaşacak.

EN YAKIN RAKİBE 13 PUAN FARK ATTILAR

Ligde liderliğini pekiştiren Liverpool, 67 puana ulaşarak en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti. Liverpool'un Arsenal'den 1 maç fazlası bulunuyor.