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New York Maratonu'nda depremzede kız çocukları için koşacak

New York Maratonu'nda depremzede kız çocukları için koşacak
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- İslahiye ve Nurdağı Türk Kızılay Başkanı Şaban Doğan, 1 Kasım'da koşulacak maratonda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ailelerin kız çocuklarına burs sağlamak için parkura çıkacak

İslahiye ve Nurdağı Türk Kızılay Başkanı Şaban Doğan, 1 Kasım'da ABD'nin New York kentinde düzenlenecek 42 kilometrelik New York Maratonu'nda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ailelerin kız çocuklarına burs sağlamak için koşacak.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Türk Kızılay bünyesinde yürütülen insani yardım, sosyal destek ve koordinasyon çalışmalarını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürdüren iş insanı Şaban Doğan (57), bu kez iyilik için parkura çıkacak.

Dünyanın en önemli maratonlarından biri olarak gösterilen New York Maratonu'na katılacak Doğan, yarışta Türk Kızılay yararına bağış toplayarak depremzede kız çocuklarına destek olmayı amaçlıyor.

Daha önce yurt içinde ve yurt dışındaki birçok maratona katılarak madalya sahibi olan Şaban Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, New York Maratonu'nu çok önemsediğini anlattı.

Maraton öncesi idmanlarına aralıksız devam eden Doğan, şunları kaydetti:

"Önümüzde New York Maratonu var. Bu maratonu biraz daha anlamlandırmak ve taçlandırmak için Kızılay adına bu maratonu koşacağım. Kızılay'ın İslahiye ve Nurdağı'ndaki depremzede kız çocuklarına burs sağlamak için koşup taçlandıracağım. Finişi sağlıklı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Herkesin desteklerini, yardımlarını bekliyorum."

Kaynak: AA
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