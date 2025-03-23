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New York Knicks, Washington Wizards'ı Mağlup Etti

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NBA'de New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup ederek sezonun 44. galibiyetini aldı. Karl-Anthony Towns, 31 sayı ve 11 ribauntla dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.

NBA'de 5 maç oynandı. Sezonun 44. galibiyetine imza atan Knicks'te Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.

Wizards'ta, Kyshawn George 15 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole ise 25 sayıyla oynamasına rağmen sezonun 55. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114

New York Knicks-Washington Wizards: 122-103

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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