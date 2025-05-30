New York Knicks, Doğu Konferansı Finalinde 2. Galibiyetini Aldı

NBA'de Doğu Konferansı final serisi 5. maçında New York Knicks, evinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı 111-94'lük skorla yendi ve 2. galibiyetini aldı.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 111-94'lük skorla yenerek seriyi uzattı ve 3-2'ye getirdi. New York'ta Jalen Brunson 32 sayı, 5 asistle ön plana çıkarken, Karl-Anthony Towns da 24 sayı, 13 asistle double double yaptı. Indiana'da ise Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribaund ve Pascal Siakam da 15 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL