New York Knicks, Doğu Konferansı Finalinde 2. Galibiyetini Aldı

New York Knicks, Doğu Konferansı Finalinde 2. Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, Indiana Pacers'ı 111-94 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi. Jalen Brunson'ın 32 sayılık performansı dikkat çekti.

NBA'de Doğu Konferansı final serisi 5. maçında New York Knicks, evinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı 111-94'lük skorla yendi ve 2. galibiyetini aldı.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 111-94'lük skorla yenerek seriyi uzattı ve 3-2'ye getirdi. New York'ta Jalen Brunson 32 sayı, 5 asistle ön plana çıkarken, Karl-Anthony Towns da 24 sayı, 13 asistle double double yaptı. Indiana'da ise Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribaund ve Pascal Siakam da 15 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Sosyal güvenlik uzmanından çok konuşulacak asgari ücret uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.