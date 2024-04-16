NEVÜ, Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ); Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen 'Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

TÜSF tarafından organize edilen '2023-2024 Sezonu Futsal Bölgesel Lig Müsabakaları' NEVÜ Spor Merkezi'nde bugün başladı. 16-18 Nisan 2024 tarihlerinde 4'lü tek devreli lig usulü oynanacak müsabakalarda; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi Erkek Futsal Takımları karşılaşacak.

3'lü tek devreli lig usulü müsabakalarda ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi Kadın Futsal Takımları mücadele edecek. - NEVŞEHİR