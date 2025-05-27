NEVÜ, Futsal Süper Lig'e Yükselme Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

NEVÜ, Futsal Süper Lig'e Yükselme Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Futsal Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. Futsal Bölge Şampiyonaları'nda birinci olan takımlar, NEVÜ Spor Merkezi ve Damat İbrahimpaşa Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Futsal Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları'nda ev sahipliği yapıyor.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında düzenlenen Futsal Bölge Şampiyonaları'nda birinci olan üniversitelerin kadın ve erkek takımlarının karşılaşmaları, NEVÜ Spor Merkezi ve Damat İbrahimpaşa Spor Salonu'nda başladı.

NEVÜ Spor Merkezi'ndeki müsabakalarda, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Erkek Futsal Takımları mücadele ediyor.

Damat İbrahimpaşa Spor Salonu'ndaki maçlarda ise Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Futsal Takımları karşılaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Üniversitemiz tenisten futbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok spor dalında, uluslararası standartlardaki tesisleriyle önemli bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Müsabakalar 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Spor
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