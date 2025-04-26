İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında

Murat Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun en yakınları da gözaltında
Konya'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi! Bir ilimiz daha güne depremle uyandı
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Nevşehir'de Kamu Çalışanları Voleybol Turnuvası Başladı

Nevşehir'de Kamu Çalışanları Voleybol Turnuvası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan takımların katıldığı voleybol turnuvası, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı. 20 takım, 15 gün sürecek mücadelede şampiyon olabilmek için rakipleriyle karşılaşacak.

Nevşehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarından oluşan takımların katıldığı voleybol turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlen turnuva açılış seremonisiyle başladı.

Sağlık, emniyet, öğretmen ve farklı kurumlarda görev yapan memurlardan oluşan 20 takım şampiyon olabilmek için rakipleriyle mücadele edecek.

15 gün sürecek karşılaşmada forma giyen kamu çalışanlarından oluşan takımlar hafta içi her gün mesai saatlerinden sonra karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.