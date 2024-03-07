Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında sporcularımız 4 madalya kazandı

Nevşehir'de düzenlenen 2023-2024 Yılı Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında sporcularımız 4 madalya kazandı.

2023-2024 Yılı Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakaları arasında Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapıldı.

Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 55 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Halter Antrenörleri Sinan Çoban, Bünyamin Durmaz ve Dilek Demirdelen eşliğinde müsabakalara katılan Düzceli sporculardan Şevval İnce 45 kiloda Türkiye ikincisi, Aleyna Delice 55 kiloda Türkiye ikincisi, Hazal İnce 49 kiloda Türkiye üçüncüsü ve Fatma Çakır 76 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE