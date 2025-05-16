Net Global Sivasspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanın teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sonlandıracak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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