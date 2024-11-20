Net Global Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam ediyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
???????Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.