Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

DÜNYA Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, finalde Ukrayna'dan Alla Belinska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilo müsabakalarında Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda en genç dünya ikincisi olan milli güreşçi, Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Çinli rakibi Zelu Li'yi de 9-6 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Final maçında Nesrin Baş, Ukraynalı Alla Belinska'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Milli sporcu 5-0 yenik durumdayken rakibine tuş olarak altın madalya şansını kaybetti.