Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, finalde Ukrayna'dan Alla Belinska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilo müsabakalarında, 2002 doğumlu milli sporcu Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincisi oldu. Nesrin Baş, Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Romanyalı Alexandra N. Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Çinli rakibi Zelu Li'yi de 9-6 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Nesrin Baş, finalde Ukraynalı Alla Belinska'yı mağlup oldu ancak kadınlarda en genç finale çıkan sporcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan final maçını Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte izledi.