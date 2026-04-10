Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Neslihan Arın, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanyalı Yvonne Li'yi yenerek yarı finale yükseldi ve madalyasını garantiledi. Daha önce 3 madalya kazanan Arın, 2024 yılında dördüncü madalyasını elde etti.

Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Neslihan Arın, İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonun beşinci gününde, Almanya adına yarışan Yvonne Li ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen milli badmintoncu, adını yarı finale yazdırdı.

Neslihan, son 32 turunda Belçikalı Clara Lassaux, son 16 turunda da Ukraynalı Yevheniia Kantemyr'i 2-0 mağlup etmişti.

Avrupa şampiyonalarındaki 4. madalyasını garantileyen Neslihan, daha önce 2021, 2022 ve 2024 yıllarında üçüncü olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
