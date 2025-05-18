Nesine 3. Lig Play-Off Rövanş Maçları Yarın

Nesine 3. Lig Play-Off Rövanş Maçları Yarın
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Futbolda Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmaları yarın gerçekleştirilecek. Takımlar, finale çıkmak için mücadele edecek.

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Rakiplerine üstünlük kuran takımların adını finale yazdıracağı rövanş müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

15.30 Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-2)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural) (0-1)

16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli) (0-0)

20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk) (1-0)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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