Nesine 3. Lig play-off etabı yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçlarının programını açıkladı. Yarın başlayacak mücadelelerde dört karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

Yarın:

15.00 Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)

20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

24 Nisan Cuma:

15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

20.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)

Kaynak: AA / Süha Gür
