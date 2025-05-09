Nesine 3. Lig Play-off İkinci Tur Rövanş Maçları Tamamlandı

Futbolda Nesine 3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçları yapıldı.

Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, tur atladı.

Bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor- Kırıkkale FK: 2-0 (Uzatmada)

Muşspor-Belediye Kütahyaspor: 4-1

Sillivrispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0 (4-5 Penaltılar)

52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0 (2-4 Penaltılar)