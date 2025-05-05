Nesine 3. Lig Play-Off İkinci Tur İlk Maçları Tamamlandı
Nesine 3. Lig'de play-off ikinci tur ilk hafta maçları sonucunda takımlar aldıkları puanlarla bir sonraki tura geçme mücadelesi vermeye devam ediyor. Alınan sonuçlar: Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Sillivrispor: 0-0, Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor FK: 2-0, Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1, Belediye Kütahyaspor-Muşspor: 0-4. Rövanş maçları 9 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Nesine 3. Lig'de play-off ikinci tur ilk maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Sillivrispor: 0-0
Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor FK: 2-0
Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Muşspor: 0-4
Müsabakaların rövanşı, 9 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor