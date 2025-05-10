Nesine 3. Lig Play-Off 3. Tur Maç Programı Açıklandı

Nesine 3. Lig'de play-off 3. tur maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk maçlar 15 Mayıs Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu turu geçen takımlar final oynamaya hak kazanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

1. Maçlar

15 Mayıs Perşembe:

16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Boluca)

16.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim)

2. Maçlar

19 Mayıs Pazartesi:

15.30 Sebat Gençlikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Hüsnü Uğural)

20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk)