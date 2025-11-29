Nesine 3. Lig'in 11. Haftası Maç Sonuçları
Nesine 3. Lig'in 11. haftası, toplam 17 karşılaşmayla başladı. Gruplarda oynanan maçların sonuçları belli oldu. 1. grup maçlarında Galataspor, Beykoz İshaklı Spor'u 3-0 ile geçerken, 2. grup maçlarında Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor, Suvermez Kapadokyaspor'u 5-0 yendi. Diğer grup karşılaşmalarında da çeşitli sonuçlar elde edildi.
Nesine 3. Lig'in 11. haftası, 17 karşılaşmayla başladı.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Galataspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-0
İnegöl Kafkasspor-İnkılap Futbol: 1-1
Astor Enerji Çankayaspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1
Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol: 3-0
Küçükçekmece Sinopspor-Silivrispor: 2-1
Bulvarspor-Kestel Çilekspor: 2-1
2. Grup:
Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Suvermez Kapadokyaspor: 5-0
Silifke Belediyespor-Ağrı 1970 SK: 1-0
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-12 Bingölspor: 1-6
Niğde Belediyespor-Kırıkkale FK: 1-2
3. Grup:
Tokat Belediyespor-Pazarspor: 1-2
Düzce Cam Düzcespor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Çayelispor-Orduspor 1967: 1-2
Karabük İdmanyurdu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-3
4. Grup:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Nazillispor: 1-0
Tire 2021 FK-Eskişehirspor: 0-1
Karşıyaka-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 2-0