Nesine 3. Lig'de 6. Hafta Mücadelesi Başladı

Güncelleme:
Futbolda Nesine 3. Lig 6. hafta maçları oynandı. Dört grup ve 10 müsabakada alınan sonuçlar açıklandı. Çeşitli takımlar arasında heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı.

1. Grup

Polatlı 1926 Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 0-1

Etimesgutspor-İnkılap Futbol: 1-0

Kestel Çilekspor-Çorluspor 1947: 1-2

2. Grup

Ağrı 1970 Spor-Diyarbekirspor: 0-0

Kilis 1984-12 Bingölspor: 0-2

Suvermez Kapadokyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

3. Grup

Artvin Hopaspor-Pazarspor: 1-2

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 3-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Giresunspor: 1-1

4. Grup

Altay-Söke 1970 SK: 1-4

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
