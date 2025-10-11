Nesine 3. Lig'de 6. Hafta Mücadelesi Başladı
Futbolda Nesine 3. Lig 6. hafta maçları oynandı. Dört grup ve 10 müsabakada alınan sonuçlar açıklandı. Çeşitli takımlar arasında heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 6. hafta mücadelesi başladı.
Dört grupta oynanan 10 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Polatlı 1926 Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 0-1
Etimesgutspor-İnkılap Futbol: 1-0
Kestel Çilekspor-Çorluspor 1947: 1-2
2. Grup
Ağrı 1970 Spor-Diyarbekirspor: 0-0
Kilis 1984-12 Bingölspor: 0-2
Suvermez Kapadokyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
3. Grup
Artvin Hopaspor-Pazarspor: 1-2
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 3-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Giresunspor: 1-1
4. Grup
Altay-Söke 1970 SK: 1-4
