Nesine 3. Lig'de 4. hafta, oynanan 19 karşılaşmayla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 4. hafta, 19 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın dikkat çeken sonuçları arasında Eskişehirspor'un Balıkesirspor'u 7-1, Malatya Yeşilyurtspor'un Adanaspor'u 8-0 yenmesi yer aldı.
Nesine 3. Lig'de 4. hafta oynanan 19 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde haftanın açılış gününde 1, 2 ve 3. Grup'ta yapılan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Pazarspor-Karabük İdmanyurdu: 0-1
Fatsa Belediyespor-Yalova FK 77: 3-0
Tokat Belediyespor-Galataspor: 1-3
Düzce Cam Düzcespor-İnkılap Futbol: 1-1
Karadeniz Ereğli 1980-Amasyaspor FK: 1-0
Kartal Bulvar Kartalimen-Silivrispor: 1-0
Büyükçekmecegücü-Beykoz Anadoluspor: 0-0
2 Grup
Söke 1970-Eskişehir Anadoluspor: 1-1
Uşakspor-1922 Akşehirspor: 3-0
Gemlik Sümerbey-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Denizli İdmanyurdu 1959-Kepezspor: 0-0
Eskişehirspor- Balıkesirspor : 7-1
Bucaspor 1928-Altay: 1-2
3. Grup
Ejderoğlu Kırşehir-1964 Silifkespor: 4-0
Karaman FK-Ağrı 1970: 0-1
Açıkalın Erciyes 38-Kırıkkale FK: 2-1
Niğde Belediyesispor-Bitlis 1916: 2-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-1
Malatya Yeşilyurtspor- Adanaspor : 8-0