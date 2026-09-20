Nesine 3. Lig'de 3. hafta 16 maçla sona erdi, kapanışta 1. Grup'ta 6 maç oynandı

Nesine 3. Lig'de 3. hafta 16 maçla sona erdi, kapanışta 1. Grup'ta 6 maç oynandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 3. hafta, kapanış günü oynanan müsabakalarla sona erdi. Kapanış gününde 1. Grup'ta 6, 2 ve 3. Grup'ta beşer maç yapıldı; hafta toplamda 16 karşılaşmayla tamamlandı.
Nesine 3. Lig'de 3. hafta yapılan 16 müsabakayla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde 1. Grup'ta 6, 2 ve 3. Grup'ta beşer maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Amasyaspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-2
Galataspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Yalova FK 77 Spor-Gölcükspor: 3-3
İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
Beykoz Anadoluspor-Tokat Belediyespor: 2-2
Orduspor 1967-Beykoz İshaklıspor: 3-0
2. Grup
Etimesgutspor-Bucaspor 1928: 2-0
Kepezspor-Söke 1970: 1-1
Eskişehir Anadoluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-0
Altay-Gemlik Sümerbey: 1-2
Gaziemirspor-Denizli İdmanyurdu 1959: 5-0
3. Grup
Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Bitlis 1916 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir: 3-1
Adanaspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-3
1964 Silifkespor-Karaman FK: 3-0
Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0