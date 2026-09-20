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Nesine 3. Lig'de 3. hafta 16 maçla sona erdi, kapanışta 1. Grup'ta 6 maç oynandı

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Nesine 3. Lig'de 3. hafta, kapanış günü oynanan müsabakalarla sona erdi. Kapanış gününde 1. Grup'ta 6, 2 ve 3. Grup'ta beşer maç yapıldı; hafta toplamda 16 karşılaşmayla tamamlandı.

Nesine 3. Lig'de 3. hafta yapılan 16 müsabakayla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde 1. Grup'ta 6, 2 ve 3. Grup'ta beşer maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Amasyaspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-2

Galataspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1

Yalova FK 77 Spor-Gölcükspor: 3-3

İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2

Beykoz Anadoluspor-Tokat Belediyespor: 2-2

Orduspor 1967-Beykoz İshaklıspor: 3-0

2. Grup

Etimesgutspor-Bucaspor 1928: 2-0

Kepezspor-Söke 1970: 1-1

Eskişehir Anadoluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-0

Altay-Gemlik Sümerbey: 1-2

Gaziemirspor-Denizli İdmanyurdu 1959: 5-0

3. Grup

Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Bitlis 1916 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir: 3-1

Adanaspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-3

1964 Silifkespor-Karaman FK: 3-0

Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

Kaynak: AA
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