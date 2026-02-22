Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 22. hafta mücadeleleri sona erdi. Gruplardaki maçlarda dikkat çeken sonuçlar alındı, özellikle Nazillispor'un Karşıyaka karşısında aldığı 0-10'luk sonuç öne çıktı.

Nesine 3. Lig'de 22. hafta mücadelesi sona erdi.

Gruplardaki maçların sonuçları şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-1

Kestel Çilekspor-Yalova FK 77: 2-3

Çorluspor 1947-İnkılap Futbol: 1-1

Polatlı 1926-Galataspor: 2-1

2. Grup

Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

Suvermez Kapadokyaspor-Erciyes 38: 2-2

Malatya Yeşilyurtspor-Diyarbekirspor: 1-0

Cinegold Ağrı 1970-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 4-1

Kilis 1984-Mdgrup Osmaniyespor: 1-0

3. Grup

Artvin Hopaspor-Giresunspor: 2-0

Orduspor 1967-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

1926 Bulancakspor-TCH Group Zonguldakspor: 0-4

Çayelispor-Karabük İdmanyurdu: 0-1

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Söke 1970: 2-0

Nazillispor- Karşıyaka : 0-10

İzmir Çoruhlu FK-Kütahyaspor: 0-5

Eskişehir Anadoluspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-1

Afyonspor-Alanya 1221 Futbol: 0-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Eskişehirspor: 0-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bornova 1877: 2-1

Kaynak: AA / Emre Doğan
