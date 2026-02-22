Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'de 22. hafta mücadeleleri sona erdi. Gruplardaki maçlarda dikkat çeken sonuçlar alındı, özellikle Nazillispor'un Karşıyaka karşısında aldığı 0-10'luk sonuç öne çıktı.
Nesine 3. Lig'de 22. hafta mücadelesi sona erdi.
Gruplardaki maçların sonuçları şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-1
Kestel Çilekspor-Yalova FK 77: 2-3
Çorluspor 1947-İnkılap Futbol: 1-1
Polatlı 1926-Galataspor: 2-1
2. Grup
Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
Suvermez Kapadokyaspor-Erciyes 38: 2-2
Malatya Yeşilyurtspor-Diyarbekirspor: 1-0
Cinegold Ağrı 1970-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 4-1
Kilis 1984-Mdgrup Osmaniyespor: 1-0
3. Grup
Artvin Hopaspor-Giresunspor: 2-0
Orduspor 1967-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
1926 Bulancakspor-TCH Group Zonguldakspor: 0-4
Çayelispor-Karabük İdmanyurdu: 0-1
4. Grup
Oktaş Uşakspor-Söke 1970: 2-0
Nazillispor- Karşıyaka : 0-10
İzmir Çoruhlu FK-Kütahyaspor: 0-5
Eskişehir Anadoluspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-1
Afyonspor-Alanya 1221 Futbol: 0-0
Denizli İdmanyurdu 1959-Eskişehirspor: 0-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bornova 1877: 2-1