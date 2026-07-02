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Nesine 3. Lig'de gruplar belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu için 1., 2. ve 3. Grup'ta yer alacak takımları duyurdu.

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu grupları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Grup'ta yer alan takımlar şöyle:

1. Grup

Amasyaspor, Beykoz Anadoluspor, Beykoz İshaklıspor, Bulvarspor, Düzcespor, Fatsa Belediyespor, Galataspor, Gölcükspor, İnkılap Futbol, Karabük İdmanyurdu, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Küçükçekmece Sinopspor, Orduspor 1967, Pazarspor, Silivrispor, Tokat Belediyespor, Yalova FK 77, Zonguldakspor

2. Grup

1922 Akşehirspor, Alanya 1221 Futbol, Altay, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Bigaspor, Bucaspor 1928, Bursa Nilüfer Futbol, Bursa Yıldırımspor, Denizli İdmanyurdu 1959, Eskişehir Anadoluspor, Eskişehirspor, Etimesgutspor, Karşıyaka, Kepezspor, Söke 1970, Tire 2021 Futbol, Uşakspor

3. Grup

Adanaspor, Ağrı 1970, Bitlis 1916 Futbol, Diyarbekirspor, Erciyes 38 Futbol, Karaköprü Belediyespor, Karaman FK, Kırıkkale FK, Kırşehir Futbol, Malatya Yeşilyurtspor, Mazıdağı Fosfatspor, Niğde Belediyespor, Osmaniyespor, Silifke Belediyespor, Yaz Sigorta Adaletgücüspor, Yeni Malatyaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Yozgat Belediyesi Bozokspor.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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