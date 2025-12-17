Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı. Gruplarda yapılan 16 karşılaşmanın sonuçları belli oldu. Takımlar, rekor sayıda gol atarak dikkat çekti.

Nesine 3. Lig'de 14. hafta yapılan 16 müsabakayla kapandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Polatlı 1926-Bulvarspor: 1-1

Karalar İnşaat Etimesgut SK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

İnegöl Kafkasspor-Kestel Çilekspor: 2-0

Bursa Nilüfer Futbol-Silivrispor: 0-0

2. Grup

Suvermez Kapadokyaspor-Karaköprü Belediyespor: 2-0

Kırıkkale FK-Silifke Belediyespor: 0-1

12 Bingölspor-MDGRUP Osmaniyespor: 2-0

3. Grup

Pazarspor-Karabük İdmanyurdu: 1-0

Giresunspor-TCH Group Zonguldakspor: 0-2

52 Orduspor-Düzce Cam Düzcespor: 3-1

Tokat Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-3

4. Grup

Bornova 1877-Kütahyaspor: 1-2

Söke 1970-Karşıyaka: 0-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehir Anadoluspor: 2-1

Denizli İdmanyurdu Güreller-Alanya 1221: 1-0

Eskişehirspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-3

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title