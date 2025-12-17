Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı. Gruplarda yapılan 16 karşılaşmanın sonuçları belli oldu. Takımlar, rekor sayıda gol atarak dikkat çekti.
Nesine 3. Lig'de 14. hafta yapılan 16 müsabakayla kapandı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Polatlı 1926-Bulvarspor: 1-1
Karalar İnşaat Etimesgut SK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
İnegöl Kafkasspor-Kestel Çilekspor: 2-0
Bursa Nilüfer Futbol-Silivrispor: 0-0
2. Grup
Suvermez Kapadokyaspor-Karaköprü Belediyespor: 2-0
Kırıkkale FK-Silifke Belediyespor: 0-1
12 Bingölspor-MDGRUP Osmaniyespor: 2-0
3. Grup
Pazarspor-Karabük İdmanyurdu: 1-0
Giresunspor-TCH Group Zonguldakspor: 0-2
52 Orduspor-Düzce Cam Düzcespor: 3-1
Tokat Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-3
4. Grup
Bornova 1877-Kütahyaspor: 1-2
Söke 1970-Karşıyaka: 0-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehir Anadoluspor: 2-1
Denizli İdmanyurdu Güreller-Alanya 1221: 1-0
Eskişehirspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-3