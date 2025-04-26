Nesine 3. Lig 30. Hafta Müsabakaları Tamamlandı
Nesine 3. Lig'de sezonun son haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi. Farklı gruplardaki karşılaşmalarda dikkate değer sonuçlar alındı.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 30'uncu ve son haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
Karşıyaka-Bursaspor: 2-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Kırşehir FSK: 1-0
Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2
23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1
Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)
Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 1-0
Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor : 0-0
Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor: 4-0
Tire 2021 FK-Uşakspor: 3-0
Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 5-2
Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor: 2-1
Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3
3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor: 4-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor: 1-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol : 1-5
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor: 3-0
Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK: 1-0
Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947: 3-7
52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
4. Grup
Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967: 4-2
Denizlispor-Niğde Belediyespor: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 0-3
Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 2-0
Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK: 3-0
Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor: 2-1