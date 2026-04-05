Futbol: Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Farklı sonuçların alındığı müsabakalarda takımlar kıyasıya mücadele etti. 1. Grup'ta Edirnespor, 6-0'lık galibiyetle dikkat çekti. 2. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor, 6-2'lik skorla öne çıktı. Tüm sonuçlar haberimizde.

1. Grup

Galataspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1

Beykoz İshaklıspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

İnkılap Futbol-Astor Enerji Çankayaspor: 0-5

Çorluspor 1947- Edirnespor : 6-0

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Yalova FK 77: 2-0

Polatlı 1926 SK-Küçükçekmece Sinopspor: 1-4

Bursa Nilüfer Futbol-Bulvarspor: 2-1

Kestel Çilekspor-Silivrispor: 2-0

2. Grup

Erciyes 38 Futbol-Diyarbekirspor: 1-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 2-4

12 Bingölspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 4-0

Kırıkkale FK-MD Grup Osmaniyespor: 3-1

Suvermez Kapadokyaspor-Silifke Belediyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurtspor-Karaköprü Belediyespor: 6-2

Kilis 1984-Cinegold Ağrı 1970: 2-4

3. Grup

52 Orduspor-Tokat Belediyespor: 6-0

Giresunspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Pazarspor-TCH Group Zonguldakspor: 3-3

Fatsa Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-3

Artvin Hopaspor-Amasyaspor: 4-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çayelispor: 1-0

Sebat Gençlikspor-1926 Bulancakspor: 3-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Orduspor 1967: 2-0

4. Grup

Söke 1970-Tire 2021: 0-0

Bornova 1877-Karşıyaka: 0-5

Eskişehirspor-Kütahyaspor: 4-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-1

Avalıkgücü Belediyespor-Alanya 1221: 0-1

Oktaş Uşakspor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Altay-İzmir Çoruhlu FK: 1-1

Kaynak: AA / Can Öcal
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...