Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın maç sonuçları belli oldu. Dört grupta gerçekleşen müsabakalarda dikkat çeken sonuçlar alındı.
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.
Ligde 4 grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle
1. Grup
Karalar İnşaat Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0
Polatlı 1926-Bursa Yıldırımspor: 3-3
Bursa Nilüfer Futbol-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1
Silivrispor-Edirnespor: 5-1
2. Grup
Suvermez Kapadokyaspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 1-1
Karaköprü Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-3
Kilis 1984-Silifke Belediyespor: 0-1
3. Grup
Fatsa Belediyespor-52 Orduspor: 1-0
Artvin Hopaspor-Tokat Belediyespor: 0-3
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Sebat Gençlikspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-0
1926 Bulancakspor-Amasyaspor: 0-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çayelispor: 1-0
4. Grup
Eskişehirspor-Bornova 1877: 7-0
Denizli İdmanyurdu 1959-Söke 1970: 1-0
Altay-Kütahyaspor: 0-4
Nazillispor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-7
İzmir Çoruhlu FK-Alanya 1221: 1-0
Afyonspor-Eskişehir Anadolu: 1-2