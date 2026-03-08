Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın maç sonuçları belli oldu. Dört grupta gerçekleşen müsabakalarda dikkat çeken sonuçlar alındı.

Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.

Ligde 4 grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle

1. Grup

Karalar İnşaat Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0

Polatlı 1926-Bursa Yıldırımspor: 3-3

Bursa Nilüfer Futbol-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1

Silivrispor-Edirnespor: 5-1

2. Grup

Suvermez Kapadokyaspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 1-1

Karaköprü Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-3

Kilis 1984-Silifke Belediyespor: 0-1

3. Grup

Fatsa Belediyespor-52 Orduspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Tokat Belediyespor: 0-3

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Sebat Gençlikspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-0

1926 Bulancakspor-Amasyaspor: 0-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çayelispor: 1-0

4. Grup

Eskişehirspor-Bornova 1877: 7-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Söke 1970: 1-0

Altay-Kütahyaspor: 0-4

Nazillispor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-7

İzmir Çoruhlu FK-Alanya 1221: 1-0

Afyonspor-Eskişehir Anadolu: 1-2

Kaynak: AA / Emrah Oktay
