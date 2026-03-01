Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'de 23. hafta mücadelesinde nefes kesen karşılaşmalar sona erdi. Gruplarda alınan sonuçlar ise dikkat çekici anlar yaşattı.
Nesine 3. Lig'de 23. hafta mücadelesi, yapılan karşılaşmalarla sona erdi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947: 0-0
Edirnespor-Bulvarspor: 0-1
Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-2
İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926: 0-0
2. Grup
Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0
Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK: 1-0
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor: 1-1
Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-3
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984: 0-0
3. Grup
Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor: 1-0
TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967: 0-1
Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Giresunspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
4. Grup
Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0
Kütahyaspor-Nazillispor: 8-0
Karşıyaka-Altay: 3-1