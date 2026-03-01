Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 23. hafta mücadelesinde nefes kesen karşılaşmalar sona erdi. Gruplarda alınan sonuçlar ise dikkat çekici anlar yaşattı.

Nesine 3. Lig'de 23. hafta mücadelesi, yapılan karşılaşmalarla sona erdi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947: 0-0

Edirnespor-Bulvarspor: 0-1

Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-2

İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926: 0-0

2. Grup

Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK: 1-0

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor: 1-1

Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-3

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984: 0-0

3. Grup

Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor: 1-0

TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967: 0-1

Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Giresunspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

4. Grup

Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0

Kütahyaspor-Nazillispor: 8-0

Karşıyaka-Altay: 3-1

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti