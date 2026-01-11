Futbol: Nesine 3. Lig

Haberler

Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta karşılaşmaları sona erdi. Bugün oynanan maçlarda dikkat çeken sonuçlar arasında Cinegold Ağrı 1970'in Kırıkkale FK'ya 7-0'lık üstünlük sağlaması ve Eskişehirspor'un Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri'ni 6-2'lik skorla yenmesi yer aldı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Çorluspor 1947: 0-2

Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol: 1-2

Edirnespor-Galata Spor: 1-1

Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-1

2. Grup

Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1

Cinegold Ağrı 1970- Kırıkkale FK: 7-0

Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor: 2-6

Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-1

MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3

3. Grup

Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 4-0

Orduspor 1967-Artvin Hopaspor: 1-2

TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor: 2-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-0

4. Grup

Afyonspor-Karşıyaka: 0-0

Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri- Eskişehirspor : 2-6

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970: 2-1

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
