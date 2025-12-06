Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'in 12. haftasında gruplarda 16 maç yapıldı. Farklı sonuçlarla tamamlanan karşılaşmalar, takımların ligdeki durumunu etkileyecek.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 12. haftası, gruplarda oynanan 16 maçla başladı.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Edirnespor: 3-0

İnkılap Futbol-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 0-3

Kestel Çilekspor-Galataspor: 0-2

2. Grup:

12 Bingölspor-Niğde Belediyespor: 1-0

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor: 1-3

Kilis 1984 A.Ş.-Erciyes 38 Futbol: 3-1

3. Grup:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amasyaspor: 2-0

Artvin Hopaspor-Karabük İdmanyurdu: 0-3

Fatsa Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor: 3-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor: 2-1

4. Grup:

Oktaş Uşakspor-Alanya 1221 Futbol: 0-2

Nazillispor-İzmir Çoruhlu FK: 0-0

Afyonspor-Söke 1970 SK: 0-1

Altay-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tire 2021 FK: 1-6

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
