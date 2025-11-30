Nesine 3. Lig 11. Hafta Sonuçları
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta mücadeleleri tamamlandı. Bugün oynanan 15 maç sonucunda farklı gruplarda takımların performansları ve maç sonuçları belirlendi.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947: 2-1
Edirnespor-Polatlı 1926: 1-0
2. Grup:
Erciyes 38-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-1
Mdgrup Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-0
Karaköprü Belediyespor-Kilis 1984: 4-1
3. Grup:
TCH Group Zonguldakspor-Artvin Hopaspor: 3-0
Amasyaspor-Sebat Gençlikspor: 1-2
1926 Bulancakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5
52 Orduspor-Giresunspor: 5-1
4. Grup:
Alanya 1221 SK-Altay: 1-0
Söke 1970-Bornova 1877: 2-0
Kütahyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-0
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Oktaş Uşakspor: 3-1
İzmir Çoruhlu FK-Afyonspor: 2-3