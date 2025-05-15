Nesine 2. Lig Play-Off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

Nesine 2. Lig play-off 2. tur rövanş müsabakaları yarın oynanacak.

Beyaz Grup'ta play-off 2. tur ilk maçında Altınordu sahasında GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Kırmızı Grup'ta ise Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Yarın oynanacak rövanş müsabakasında cezası sebebiyle ev sahibi Aksarayspor'un seyircisi tribündeki yerini alamayacak.

Yarın oynanacak play-off 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:

16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK (Dağılgan)