Futbol: Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15'inci ve Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta maçları sonuçlandı. Ligde yapılan mücadelelerde farklı sonuçlar alınırken, her iki grupta da takımların performansları dikkat çekti.

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15'inci, Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969: 0-1

ISBAŞ Isparta 32-KCT 1461 Trabzon FK: 1-2

Adanaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3

Beyaz Grup:

Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor: 0-1

Altınordu-Beykoz Anadoluspor: 0-4

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
