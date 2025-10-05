Haberler

Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı: Kırmızı ve Beyaz Grup Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'in 7. haftası Kırmızı Grup'ta tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 8 müsabaka gerçekleştirildi. Kırmızı Grup'ta farklı sonuçlar dikkat çekti. Beyaz Grup'ta ise yarınki Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor maçıyla lig haftası sonlanacak.

Nesine 2. Lig'in 7. haftasında Kırmızı Grup'ta maçlar tamamlanırken, Beyaz Grup'ta 8 müsabaka yapıldı.

Ligin 7. haftası, yarın Beyaz Grup'ta oynanacak Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor mücadelesiyle tamamlanacak.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor: 3-4

Muşspor-Aliağa Futbol : 2-2

Yeni Malatyaspor-Somaspor: 1-7

Adanaspor-Güzide Gebzespor: 0-6

Arkent Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor: 2-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-Bursaspor: 2-1

Isbaş Isparta 32 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Mardin 1969 Spor: 0-6

Menemen FK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Beyaz Grup:

GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 0-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Sultan Su İnegölspor: 1-1

Beykoz Anadoluspor-Kepezspor: 0-1

Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

Karacabey Belediyespor-Seza Çimento Elazığspor: 0-3

Karaman FK-Adana 01 Futbol SK: 1-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-1

Batman Petrolspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
