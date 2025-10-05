Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı: Kırmızı ve Beyaz Grup Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'in 7. haftası Kırmızı Grup'ta tamamlanırken, Beyaz Grup'ta ise 8 müsabaka gerçekleştirildi. Kırmızı Grup'ta farklı sonuçlar dikkat çekti. Beyaz Grup'ta ise yarınki Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor maçıyla lig haftası sonlanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor: 3-4
Muşspor-Aliağa Futbol : 2-2
Yeni Malatyaspor-Somaspor: 1-7
Adanaspor-Güzide Gebzespor: 0-6
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor: 2-0
Granny's Waffles Kırklarelispor-Bursaspor: 2-1
Isbaş Isparta 32 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Mardin 1969 Spor: 0-6
Menemen FK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Beyaz Grup:
GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 0-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Sultan Su İnegölspor: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Kepezspor: 0-1
Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
Karacabey Belediyespor-Seza Çimento Elazığspor: 0-3
Karaman FK-Adana 01 Futbol SK: 1-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Batman Petrolspor-MKE Ankaragücü: 2-1