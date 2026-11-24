Nesine 2. Lig ekibi Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Nesine 2. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Başkent ekibinin açıklamasında Kaplan ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi, Ankaraspor ailesine hoş geldin denildi.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaşmaya varmıştır. Yeni görevinde kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyor, Ankaraspor ailemize hoş geldin diyoruz! Birlikte daha güçlü!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA