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Nesine 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaşmaya varmıştır. Yeni görevinde kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyor, Ankaraspor ailemize hoş geldin diyoruz! Birlikte daha güçlü!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA