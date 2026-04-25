Nesine 2. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı açıklandı

Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maçlarının programı belli oldu.

Play-off ilk turunda birinci müsabakalar 30 Nisan'da, rövanşları ise 4 Mayıs'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, finale yükselecek.

Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak.

2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maç programı şöyle:

Kırmızı Grup

Birinci maçlar:

30 Nisan Perşembe:

16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor (Merkez Spor Kompleksi)

20.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)

İkinci müsabakalar:

4 Mayıs Pazartesi:

15.00 Mardin 1969 Spor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (21 Kasım Şehir)

15.00 Muşspor-Aliağa Futbol (Muş Şehir)

Beyaz Grup

Birinci maçlar:

30 Nisan Perşembe:

16.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan)

İkinci müsabakalar:

4 Mayıs Pazartesi:

16.00 Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Muğla Atatürk)

20.00 Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK (Elazığ)

Kaynak: AA / Emre Doğan
